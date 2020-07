Suur mäng tulekul: Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga

Itaalia on neljakordne maailmameister (1934, 1938, 1982, 2006) ning 1968. aastal krooniti meeskond Euroopa meistriks. Itaaliast on enim maailmameistritiitleid vaid Brasiilial (5), neli tiitlit on lisaks Itaaliale võitnud ka Saksamaa. FIFA edetabelis asub Itaalia hetkel 13. kohal.

Itaalia on olnud viimase pooleteise aasta jooksul pidurdamatus hoos, sest järjepanu on võidetud 11 kohtumist. 2019. aastal käidi väljakul kümnel korral, kui Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis võideti oma alagrupis kõik kümme kohtumist. Sügisel algavas Rahvuste liigas mängib Itaalia ühes alagrupis Hollandi, Poola ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Itaalia – Eesti mängu algusaeg ja täpne toimumiskoht on selgumisel.

11. novembri Itaalia – Eesti maavõistlus toimub UEFA egiidi all, mis tähendab, et publiku lubamine sellele kohtumisele sõltub UEFA otsusest.

Eesti ja Itaalia koondised on varasemalt kohtunud kuuel korral, kui itaallased on platsilt seni alati lahkunud võidukalt. 1990ndatel mängisime nimeka vastasega neljal korral ning viimati kuulusime samasse valikgruppi 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis, mis osutus Eestile väga edukaks.

Alagrupis Itaalia järel teise koha saavutanud ja play-off mängudele jõudnud Eesti suutis toona, 2010. aastal A. Le Coq Arenal Itaalia vastu Sergei Zenjovi väravast avapoolaja 1:0 võita, kuid Antonio Cassano ja Leonardo Bonucci väravad 60. ja 63. minutil andsid kolm punkti külalistele. Veidi enam kui üheksa aastat tagasi Modenas toimunud matš lõppes kodumeeskonna 3:0 võiduga.

Eesti meeste koondise mängud 2020 (Eesti aja järgi):

05.09.2020 kell 19.00 Eesti – Gruusia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

08.09.2020 kell 19.00 Armeenia – Eesti (Rahvuste liiga)

07.10.2020 Eesti – Leedu, A. Le Coq Arena (maavõistlus)

11.10.2020 kell 19.00 Eesti – Põhja-Makedoonia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

14.10.2020 kell 21.45 Eesti – Armeenia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

11.11.2020 Itaalia – Eesti (maavõistlus)

15.11.2020 kell 16.00 Põhja-Makedoonia – Eesti (Rahvuste liiga)