SUUR LUGU | Tarmo Kink 29 noahoobiga tapetud agendist, Liverpooli ostuhuvist, jalgpalli räpasest poolest ja Eesti vuti suurimast probleemist

Viimati 2017. aasta lõpus profina jalgpalli mänginud 34-aastane Tarmo Kink tunnistab, et hüppeliigesele tehtud kolm operatsiooni ei ole loodetud tulemust toonud ja tippvutiga tuleb ikkagi hüvasti jätta. Tõenäoliselt peab ta sügisel veel neljandatki korda lõikuslauale heitma.

Mängija-aastatele tagasi vaadates märgib Kink, et sõrmede vahele jäi tegelikult päris palju. Samal ajal on kahetsust, et mitu magusat lepingut jäi lõpuks sõlmimata. Kingi sõnul oleks võinud tema karjäär ja edasised valikud kujuneda hoopis paremaks, kui temaga oleks kogu tee kaasa teinud venelasest agent Juri Tiškov. Endine mängumees tapeti aga jõhkralt 29 noahoobiga 2003. aastal Moskvas kodutrepil. Seejuures oli toona 17-aastane Kink üks viimaseid, kes Tiškovi elusana nägi.

„Ta oli superinimene. Neist, kellega pärast edasi sõitsime, üht meest kahtlustatakse selles mõrvas. Seda arvasime ka Aivar Tiidusega (Kingi kasuisa) juba alguses. Nad olid ühes kõvas maffiagrupeeringus,” meenutab Kink, kes hakkas toona liituma Moskva Spartakiga. „Ta oli tore inimene, ta oleks aidanud mul karjääri teistmoodi kujundada,” lisab ründaja, kelle ostmiseks tehti karjääri jooksul konkreetseid pakkumisi nii Liverpoolist, Bundesligast, Prantsusmaa kõrgliigast kui ka Hispaaniast.