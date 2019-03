SUUR ENNUSTUS | Kas Vassiljevi tulek viib Flora meistriks? Kes kukub liigast välja?

Kuressaare säilitas meeskonda oma mulluse talismani Sander Lahti ning sai erinevalt eelmisest aastast ka korralikult hooajaks ette valmistuda. Juurde saadi küll mõned kogenud mehed, kuid kas neil on piisavalt taset, et meeskond taas püsima jätta? Meie ennustajad prognoosivad kollektiivselt saarlasi üheksandaks.

8. Viljandi Tulevik (M: 7; G: 10; R: 8)

Viljandi oli meeskond, kelle puhul erinesid vastused kõige rohkem. Mullu saadi lõpuks Tallinna Kalevi ees seitsmes koht, kuid seda taaskord tänu suvel laenulepinguga suurematest klubidest toodud täiendustele. Kas sama mudel toimib ka seekord? Omajagu oleneb kindlasti ka sellest, kas välismaale ihkav Kaimar Saag liitub kodulinna meeskonnaga või mitte - vastasel korral võib ründes jõudu pisut väheks jääda.

7. Tallinna Kalev (M: 8; G: 6; R: 7)

Taas klubi, kelle puhul arvamused erinesid. Kahe hooaja vahel muutus meeskond palju: uueks peatreeneriks tuli värskelt mängijakarjääri lõpetanud Aleksandr Dmitrijev, suur verevahetus toimus ka koosseisus, kust lahkusid paljud head mängijad, kes asendati välismaalaste ja noortega. Joel Lindpere on öelnud, et suvel ollakse vajadusel valmis meeskonda täiendama - ehk kompenseerib see ka potentsiaalse nigela alguse.

6. Tartu Tammeka (M: 6; G: 7; R: 6)

Tammeka on kahe hooaja vahel säilitanud stabiilsuse ning lisanud ründeliini juurde ka Premium liigas väga kogenud ja tasemel mehe Albert Prosa, samas paistab, et eelmise hooaja komeedist Tristan Koskorist loobutakse. Päris Paide ja Transi masti meeskonnaga veel ilmselt tegemist pole, aga kas tagumise nelikuga suudetakse vahet hoida?

5. Paide Linnameeskond (M: 5; G: 4; R: 5)

Loe veel

Võrreldes eelmise hooajaga, kus suureks probleemiks oli kaitseliin, on tehtud olulisi täiendusi: Eestis kõvade nimedena on tiimi lisatud väravavaht Mait Toom ja äärekaitsja Karl Mööl. Kui ka leegionäridega täppi on pandud, võidakse kindlasti neljanda koha nimel heidelda. Üheks võtmekohaks ülejäänud "keskmikega" võitlemisel saab olema KTM-reegel ja koosseisu vastavalt klapitamine.

4. Narva Trans (M: 4; G: 5; R: 4)

Uus peatreener ja mitmed uued mängijad võivad tähendada, et hooaja alguses on käimasaamisega raskusi, aga Trans siiski edestab lõpuks meie ennustuses napilt Paidet. Paide tugevnemise tõttu läheb neil neljanda koha ehk viimase eurokoha säilitamine keeruliseks, aga viimastel aastatel on Trans teatud klubilise stabiilsuse siiski saavutanud.

3. Nõmme Kalju (M: 3; G: 3; R: 3)

Valitsev meister on omapärasel kombel kõigi meie ennustajate poolt suurest kolmikust sedapuhku viimaseks seatud. Tiitlit kaitsta on alati raskem kui seda võita. Eelmise aastaga võrreldes on meeskond pisut sügavam, aga vähegi tõsisem vigastustelaine võib olukorra taas hapraks muuta. Uutest nimedest on Kaljus tagasi Mikk Reintam ja Sander Puri, kes on mõlemad kindlasti Kaljule head täiendused. Mängulises mõttes tuleb kasuks ka see, et eelmise hooaja parimat väravakütti Liliut ei õnnestunud talvel rahaks teha - kõigi eelduste kohaselt proovitakse suvel uuesti.

2. FC Flora (M: 2; G: 2; R: 1)