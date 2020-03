Sügisel loobumisest teatanud väravavaht jätkab Premium liigas

„Meeskond palus mul pool aastat veel nendega olla,“ märkis Roland Kütt. „Olin tegelikult selleks võimaluseks valmis, sest nägin protsessi jälgides, et Magnuse kõrvale ei ole kedagi tulemas. Sügisel oma loobumisest teatades püüdsin omalt poolt kaasa aidata, et klubi teeks väravavahtide osakonnas sammu edasi, aga paraku see ei õnnestunud," vahendab Saaremaasport.ee.

Roland Kütt ei osanud öelda, kui palju oli tema positiivse otsuse taga peatreener Roman Kožuhhovski isiksus. „Rääkisime omavahel ära minu rolli, sain teada mida ta minult ootab ja suhtlus oli väga hea,“ lausus väravavaht.

