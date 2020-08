Suduva peatreener: Flora on Eesti jalgpalli bränd, kel on käsil eriline aasta

"Flora on alati olnud Eesti jalgpalli bränd. See hooaeg neile eriline selle poolest, et nad juhivad kohalikku liigat niivõrd pikalt ja mängivad pingevabalt. Varasemalt on neil Levadia ja Kaljuga olnud tihedam rebimine. Ootan põnevat mängu kahe tugeva meeskonna vahel," märkis Širmelis, kes toodi Suduva etteotsa alles tänavu mais.

Mängijatest, kellele kaitsjad eraldi tähelepanu peavad pöörama, nimetas Širmelis Premium liiga suurima väravaküti Rauno Sappineni ja keskväljamaestro Konstanin Vassiljevi. "Sappinen on parim ründaja ja Vassiljev selle meeskonna aju. Väravavaht [Matvei Igonen], kes tuli Norra klubist, on samuti päris hea. Floral on üheksa koondisemängijat. Mina nii suure numbriga hiilata ei saa," ütles ta.

Suduva peatreener lisas, et nende selle hooaja ettevalmistusele on suure pitseri vajutanud koroonaviirus. "Meie tiim on eelmise aastaga võrreldes natuke muutunud. Mõned mängijad lahkusid enne hooaega. Paljud välismaalased läksid koju ja jäid koroona tõttu sinna lõksu. Nemad tulid tagasi otse esimesele mängule, mis tähendab, et meil polnud üldse mingit hooaja ettevalmistust," sõnas Širmelis.





Nädal tagasi sai Suduva meeskond täiendust ukrainlasest paremkaitsja Jevgen Jefremovi näol, kes on Ukraina suurklubi Donetski Šahtari kasvandik, kuid mängis viimati teises kõrgliigaklubis Kovalivka Kolos. Kokku on meeskonnas tervelt 13 leegionäri. Enim väravaid on sel hooajal kõmmutanud 32-aastane horvaat Josip Tadic, kelle arvel on Leedu meistriliigas kuus tabamust, eelmisel hooajal lõi ta 10 väravat. Viimases mängus enne ärasõitu saadi koduväljakul Vilniuse Žalgirise üle 2:0 võit, mõlemad väravad lõi Bosnia ja Hertsegoviina kaitsja Semir Kerla. Samuti on koosseisus alles eelmise aasta Leedu liiga paremuselt teine väravakütt (20 väravat), Bosnia ründaja Mihret Topcagic.

Kohalikus liigas hoiab Suduva liidrikohta, edestades Žalgirist kolme punktiga. Lisaks koroonaviirusele olevat oma pitseri viimastele nädalatele jätnud ka 23. juulil toimunud ja 0:0 viigiga lõppenud kohtumine Bangaga, kus punast kaarti lehvitati lausa kolme Suduva leegionäri nina all ning eemaldamise teenis ka leedulasest väravavaht Ignas Plukas, kes oli pingilt kohtunike aadressil liiga teravalt sõna võtnud. Kaks vooru hiljem saadi Žalgiriselt sugeda 0:4.