Statistika ei valeta: Holland on hirmuäratavalt tugev, aga neid on võimalik nõelata

Hollandi statistiliselt ohtlikuim mees on Lyoni ründaja Memphis Depay, kes on vaadeldava perioodi jooksul olnud kas otseselt või väravasööduga osaline 19 väravas. Vastava pingerea teist kohta hoiab Georginio Wijnaldum 9 värava ja sööduga. Suurimad patuoinad ehk mehed, kelle vigadest on sündinud enim väravaid, on aga keskkaitsja Matthijs De Ligt (15 väravat 14 mängu jooksul) ja vasakkaitsja Daley Blind (11 väravat 14 mängu jooksul). Järgnevad Virgil van Dijk (8/13), Frenkie De Jong (5/13) ja Kenny Tete (4/4).



3. Teniste ja Zenjov hakkavad vatti saama



InStati raport toob välja, et Holland on kõige efektiivsem vasakult tiivalt üles ehitatud rünnakutel - 15-st mänguolukorrast löödud väravast on 9 sündinud just sealt. See tõotab rasket tööpäeva meie paremkaitsjale Taijo Tenistele ja parempoolkaitsjale Sergei Zenjovile. Kõigi nende 15 rünnaku puhul on võtmetähtsusega sööte jaganud meeskonna liider ja tipuründaja Memhis Depay, äärel on võimeline ohtlikke sööte sooritama vasakkaitsja Daley Blind. Äärelt tulevate tsenderduste puhul tuleb kõige tähelepanelikumalt markeerida Georginio Wijnaldumit.

Lisaks positsioonirünnakutele on hollandlased teravad kontrarünnakutel. Vaadeldava perioodi jooksul lõid nad 11 väravat just pressingu järel palli võites vasturünnakul. Ülejäänud väravad sündisid standardolukordadest (7), nurgalöökidest (4), karistuslöögi järgsetest rünnakutest (1) ja penaltijärgsetest olukordadest (2).



Sergei Zenjov püüab takistada pealelööki sooritavat Memphis Depayd. Foto: REUTERS/SCANPIX

4. Keda ei tohiks nurgalöökide ajal tähelepanuta jätta?



Üks hea uudis paistab InStati raportist veel välja. Holland armastab nurgalööke toimetada Euroopa parima mängija Virgil van Dijki peale (vaadeldud perioodi jooksul 19 korda), kes tänases mängus õnneks ei osale. See tähendab, et kodumeeskond peab tegema midagi rohkem harjumatut. Nurgalöökide sihtmärkide edetabelis järgmistel kohtadel on De Ligt (9) ja Ryan Babel (4), kes lõpetasid neile suunatud tsenderduse pealelöögiga vastavalt 44% ja 75% juhtudest.

Enim pealelööke nurgalöögiolukordadest (ei pea olema neile suunatud) on peale Van Dijki (10) sooritanud Memphis Depay (6), olles neil juhtudel väravaraamidest mööda suunanud palli vaid kahel korral.

5. Tallinna mängu parimad - Kallaste ja Depay