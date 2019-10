Statistika ei valeta: Erik Sorga on Euroopa jalgpalliliigade resultatiivseim ründaja

Sorga on löönud 31 liigamänguga kokku 27 väravat. Teisel kohal on Müncheni Bayerni mängumees Robert Lewandowski, kelle arvel on seitsme Bundesliga mänguga 11 väravat. Kuna Eesti liiga koefitsient on üks ja Euroopa tippliigadel kaks, on Sorgal edetabelijuhina 27 ja Lewandowskil teisena 22 punkti.

Kuna Eesti meistriliiga saab aga kohe läbi, kuid Euroopa suured liigad alustasid alles augustis, pole hetkeseis kuigi ülevaatlik.

Hetkel on aga tabel selline: