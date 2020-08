Sportland Arena teenis taas FIFA kõrgeima sertifikaadi

Sportland Arena kate vahetati uue vastu 2018. aastal ning sertifikaat anti väljakule ka eelmisel aastal. Tänavu suvel läbis väljak järjekordse testimise ning uus sertifikaat kehtib 9. augustini 2021.

Testimise käigus kontrolliti muuhulgas väljaku täitekihi ja täitekummi paksust ja ühtlast paiknemist, aluskatte elastkihti ja vee läbilaskvust. „Testimist viiakse läbi spetsiaalse varustusega, kui muuhulgas mõõdetakse seda, kui kõrgele pall maapinnaga kokkupuute järel põrkab ning millise kiirusega pall veereb. Neid teste viiakse läbi väljaku erinevates piirkondades, et oleks tagatud väljaku ühtlaselt hea kvaliteet. Meie töö on staadionit korralikult hooldada, et ka järgnevatel aastatel sama sertifikaat saada,“ sõnas Lilleküla jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja.

1200-kohalise tribüüniga Sportland Arena sobib väga heal tasemel kohtumiste võõrustamiseks. Premium liigas on tänavu kodumänge pidanud seal nii FC Flora, FCI Levadia kui ka TJK Legion. Lisaks on väljakul aastate jooksul peetud arvukalt rahvusvahelisi kohtumisi – näiteks mullu alistas U17 koondis Prantsusmaa tulemusega 2:1 just Sportland Arenal.

Staadion ehitati 2003. aastal ning 2006. aastast kannab see Sportland Arena nime.