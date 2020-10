Sorga pääses MLS-is väljakule 0:3 kaotusseisus

Sorga pääses väljakule 67. minutil, kui kolm väravat oli juba löödud. Kaks neist lõi iirlane Jon Gallagher, ülejäänute autorid olid Liverpooli kasvandik Brooks Lennon ja kohalik mees Adam Jahn.

D.C. United on 15 mängust võitnud vaid kaks ning istub idakonverentsi tabeli viimasel real. Sorgale oli see üheksas kohtumine MLS-is, neist kaheksas on ta alustanud pingilt.

