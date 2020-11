Sorga koduklubi lõi kolm väravat, aga kaotas ikkagi

D.C. United andis käest 2:0 edu. Sorga sekkus vahetusest 58. minutil, kui seis oli 2:2 viigis. Seejärel läks kaks korda juhtima New England Revolution, kes hoidis 84. minutil saavutatud 4:3 edu lõpuvileni, kirjutas Soccernet.ee.

Sorga tööandjal on jäänud põhihooajal pidada veel üks kohtumine, selles on vastaseks Montreal Impact. Play-off'i pääsemine on veel võimalik, aga selleks tuleb oma mäng kindlasti võita ja loota, et ka muud tulemused lähevad piisavalt soodsalt.

Hetkel paikneb D.C. United idakonverentsi tabelis eelviimasel, 13. positsioonil, kuid päästev kümnes koht jääb vaid ühe punkti kaugusele.

