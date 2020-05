Soomlased võtavad viie vahetuse reegli kasutusele, eestlased pole veel otsustanud

Soome jalgpalliliit teatas, et reeglimuudatus viiakse sisse ka meeste ja naiste meistrivõistlustesse ning teistesse sarjadesse, kus seni on kehtinud kolme vahetuse reegel.

Eesti jalgpalliliit pole veel otsust langetanud. "Seda teemat ei ole seni käsitletud. See teema on tõenäoliselt tulnud üles seoses sellega, et Euroopa tippliigade graafikud lähevad päris tihedaks ja oleme näinud UEFA-poolset plaani nende liigade lõpetamiseks, mis tähendab 8-10 nädala jooksul igal nädalal kaks korda mängimist," kommenteeris EJL-i avalike suhete juht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le.

"Nüüd ongi küsimus, et kas meil oleks seda mõistlik kasutada või mitte. Meie kalender oma koormuse jaotamise mõttes ei erine tavapärasest ehk siis meil sellist vajadust selle järele ei ole nagu neil riikidel, kes mängivad kümme nädalat kaks korda nädalas. Teine asi on see, et see muudaks meistriliigade loogikat ja annaks eelise pikema pingiga võistkonnale."