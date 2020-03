Soomes töötav Eesti jalgpallitreener: siin on praegu sotsiaalne katastroof

"Kui sa arvestad, et kodumängu tulu on enam-vähem kuskil 15 000 - 20 000 eurot, siis see on väga suur osa klubi eelarvest. Kogu Soome sport on sellises seisukorras - jäähokiliiga lõpetati ära, korvpall, võrkpall, saalihoki," rääkis Arbeiter Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi Tulevik TV-le antud intervjuus. "Kui klubidel pole sissetulekut, siis on see kõigi jaoks päris keeruline."

Arbeiter usub, et Kotka jalgpalliklubis on ka esimesed sponsorid alt ära hüpanud. "Ma täpselt seda köögipoolt ei tea, kuid tean, mis on ametlik info mängijatele ja treeneritele. Tõenäoliselt on see aga juhtunud, sest muidu meid ei saadetaks kahekuulisele sundpuhkusele, kus sissetulek on ... Ütleme nii, et ... See on sotsiaalne katastroof siin praegu," sõnas Arbeiter, kes otsustas Soomest Eestisse ära tulla eelmisel laupäeval.

Arbeiteri jutt koroonaviiruse mõjust Soome spordile on videol alates 25.00: