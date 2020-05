Soome klubis palgakärpest loobunud Zelinski valis Eestis laotöö

Kuivõrd Zelinski pidanuks tööd tegema kodust eemal, siis ei olnud ta palgakärpega nõus, vahendab Soccernet.ee.

"See on laotöö, füüsiliselt raske töö. See pole keeruline töö - tellimuste vastuvõtmine, komplekteerimine ja väljastamine -, aga füüsiliselt päris nõudlik. See on füüsiliselt raske, aga mu aju puhkab kõigest muust ja ka jalgpallist," rääkis Zelinski oma uuest ametist.

