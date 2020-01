Soome jalgpallikoondis peab EM-i eelse viimase sõprusmängu Eestiga

Tegu on põhjanaabrite viimase kohtumisega enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. Kui Soome - Eesti maavõistlus toimub pühapäeval, 7. juunil Tamperes, siis EM-finaalturniiri mänge alustavad soomlased 13. juunil Kopenhaagenis, kus on vastaseks Taani.

Sel aastal möödub Eesti ja Soome läbi aegade esimesest omavahelisest maavõistlusest 100 aastat, kusjuures 1920. aastal toimunud matš oli Eesti koondise läbi aegade esimene. Ligi sajandi jooksul on meeskonna omavahel pidanud 35 kohtumist, millest on Eesti võitnud kaheksa ja Soome 17, viiki on jäänud 10 matši. Viimati oldi vastamisi mullu 11. jaanuaril, mil Eesti sai 2:1 võidu.

Eesti meeste koondis alustab 2020. aastat 26. märtsil A. Le Coq Arenal peetava maavõistlusega Uus-Kaledoonia vastu. Kohtumise pääsmed on müügil Piletilevis. Plaanis on veel teine maavõistlus 30. märtsil, Balti turniir 3. ja 11. juunil ning UEFA Rahvuste liiga mängud septembris, oktoobris ja novembris. Rahvuste liiga loosimine leiab aset 3. märtsil.

7. juunil Tamperes toimuva maavõistluse piletiinfot pole võõrustaja veel avalikustanud. Jalgpalliliit annab piletimüügi algusest märku esimesel võimalusel.