Šokeeriv skoor: Levadia U19 meeskond jäi Islandi eakaaslastele koduplatsil alla 1:12!

Võõrsil 0:4 kaotanud Levadia jäi kodumängus kaotusseisu juba avaminutil, avapoolaeg lõppes 0:6 kaotusseisuga. Levadia auväravgi läks ametlikult vastaste omaväravaks. Sisuliselt kogu teise poolaja mängis Eesti tiim vähemuses, sest juba 46. minutil eemaldati punase kaardiga hetk varem vahetusest sekkunud Igor Sokolov.

Sealjuures avaldas Levadia tiimi juhendaja Robert Sadovski matši eel lootust, et vastastega annab vähemalt viiki mängida. "Minimaalne programm on viik, mis näitaks, et suudame nendega võrdselt mängida," sõnas Sadovski enne mängu. "Meie soov on mängida hästi ja parima võimaliku tulemuse peale. Kohtumine Islandil näitas, et nende vastu on võimalik mängida küll. Kohtumine algab 0:0-st ja proovime anda maksimumi."

Ülimalt inetu tulemuse juures tasub märkida, et Eesti jalgpalli noortesüsteemis pole U19 vanuseklassile väga suurt rõhku pandud: noortejalgpalli kõige paremaks mõõdupuuks peetakse meil U17 Eliitliigat, misjärel siirduvad paremad mängijad üldiselt edasi täiskasvanute võistlusklassi. Mullu oma vanuseklassis Eesti meistriks tulnud Levadia U19 meeskonna ridades ei jooksnud näiteks Islandi tiimi vastu platsile ühtegi Eesti U19, U18 ega U17 koondislast.