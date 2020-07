Soccernet: FCI Levadia järgmiseks peatreeneriks saab Sergei Frantsev

Soccernet.ee andmetel võttis Levadia Frantseviga ühendust juba enne jaanipäeva, kui hooaja esimeses Tallinna derbis saadi 0:4 kaotus tiitlikaitsjalt FC Floralt. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtivate reisipiirangute tõttu ei saanud Frantsev seni Eestisse tulla, aga nüüdseks on see mure ületatud.

Võimalusele, et peatselt on oodata uudiseid, viitas ka Levadia peatreeneri kohusetäitjaks nimetatud Vladimir Vassiljev, kes ütles Soccernet.ee-le, et "mul paluti hetkel võtta koosseis enda hoole alla, mis edasi saab, selgub võib-olla lähipäevil".

Levadia president Viktor Levada on Frantsevist pikka aega lugu pidanud. Kaljuga võidetud meistritiitel on Levada silmis ülitugev argument, sest pärast 2013 ja 2014 võidetud klubi ajaloo kaheksandat ja üheksandat meistritiitlit on Levadia pidanud viis aastat järjest leppima hõbemedaliga ning Levadat huvitab eelkõige see, et hõbedaseeria lõppeks ja klubi tuleks kümnendat korda Eesti meistriks.

Frantsevit on ka varem Levadiaga seostatud. Teda sooviti tuua oma ridadesse juba eelmise aasta juunis, kui tollase peatreeneri Aleksandr Rogici tulevik hakkas muutuma ähmaseks. Lisaks kaaluti Frantsevit ka eelmise aasta sügisel, kuid tollal otsustati endise Eesti jalgpalli rahvuskoondise peatreeneri Martin Reimi kasuks.

Sergei Frantsev on varasemalt juhendanud Eestis nii Sillamäe Kalevit kui ka Nõmme Kaljut.

