Slovakkia lõi Eesti U17 jalgpallikoondisele üheksa väravat

Jekimova jäi rahule, et naiskond lõi turniiri vältel tavapärasest rohkem väravaid, kuid suured skoorid jäävad kindlasti kripeldama. „Lasime vastaseid liiga lihtsalt löögile, kuigi oleme võimelised paremini mängima ning olen pettunud, et lasime endale liiga lihtsaid väravaid lüüa. Ootasin, et suudame palliga ka natuke paremini mängida, aga tundus, et pigem kartsime seda teha. Positiivse poole pealt tooksin välja, et oma võimalusi suutsime me hästi realiseerida.“