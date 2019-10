Sinisärgid valmistuvad sakslaste järgi jooksma. Voolaid: koosolekul käis ka Pulleritsu nimi läbi

"Martin ei läinud sinna 0:8 kaotama. Me ei tea päriselt, kas just Saksamaa mäng sai talle saatuslikuks. Sellised protsessid on tavaliselt pika vinnaga. Iga treener teab, et suured kaotused tõstavad fännide pahameelt ja meediakära - see on spordis normaalne ja nii peabki olema. Töötame selle nimel, et leida mängijatega võimalikud lahendused, et sellised asjad ei juhtuks. Mõnikord näed südamerahuks, et ka tippudel juhtuvad," osutas Voolaid Müncheni Bayerni 7:2 võidule Meistrite liigas Tottenhami üle.

"Ma ei poe selle taha, aga see näitab, et me pole selle eest alati kaitstud. Kõigile satub keerulisemaid hetki ja paremaid päevi. Kui Martin võitis suuri mänge, kas siis rahvas võttis ta lennujaamas õlgadele ja kandis koju Viimsisse ja ütles: "Kõva mees, lõite Horvaatia pikali!"? Plaksutati ja karjuti paar korda "hurraa", aga tuli Saksmaa ja taoti kohe maa alla. See tasakaal võiks ka paigas olla."

Mets jääb keskkaitsesse

Homse algkoosseisu osas Voolaid palju kaarte ei avanud. Küll aga kinnitas ta, et näeb Karol Metsal kohta keskkaitses nagu ka neljapäeval Valgevene vastu, mitte kaitsva poolkaitsjana, kus ta Reimi käe all enamasti mängis. "Võin kinnitada, et näen keskväljal häid uusi tuuli ja mingis mõttes ka vanu tuuli. Võibolla saame Karoli ümber ehitada viimasel ajal mitte nii kindlat kaitseliini. Hoiaks ta pigem seal. See, mis ta Valgevenes näitas, oli väga hea," sõnas peatreener.

Saksamaa ajakirjanikke huvitas, kas homne mäng saab Voolaidi jaoks olema karjääri suurim lahing ning kus näeb ta võimalusi vastast üllatada. "Muidugi on see suur mäng, aga loodan, et suuremad alles tulevad. Eesti on varasematel aastatel kodus väga häid mänge teinud, isegi unistuste võite saanud, ma ütleks - Serbia, Uruguai... Jah, need olid keerulistes oludes saadud võidud, aga meil on siin hea ajalugu taga. Loodan ja usun südamest, et ühel päeval võib see korduda. Miks mitte ei võiks me homme jalgpallimaailmale üllatuse ja oma fännidele häid emotsioone pakkuda," rääkis Voolaid inglise keeles.

Eesti - Saksamaa EM-valikmäng algab homme kell 21.45. Delfi vahendab mängu käiku tekstipõhises otseülekandes.