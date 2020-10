Siim Luts: üksteisemõistmist on platsil vähe

„Väljakule tulles olid mõtted, et peame ka värava lööma. Muid mõtteid peas ei olnud,“ tõdes teisel poolajal vahetusest sekkunud Luts. „Ootused olid (mängu eel) kindlasti suured. Suutsime olukordi tekitada, kuid i-le jäi täpp peale panemata. Loodetavasti see muutub ja edaspidi on teine tunne.“

Luts jõudis ka Eesti koondise probleemideni. „Üksteisemõistmist on platsil vähe. Tuleks sellega rohkem tegeleda. Ise olen siin sees ja näen, mis tööd teeme. Treenerite poolt valitud taktika ja käekiri mulle meeldib. Et tulemus tuleks, siis enne järgmist mängu tuleks midagi muuta.“

„Iga mäng on uus mäng ja püssi ei saa põõsasse visata. Enne on ka mängitud, saadud suuri kaotusi ning tuldud august välja. Pea püsti ja edasi!“ sõnas ta lõpetuseks.