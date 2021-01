Sergei Zenjov treenib koos Floraga

"Meie oleme temast huvitatud, aga sõltub, et mis saab välismaast," rääkis Delfile Flora president Pelle Pohlak Zenjovist, kes on erinevates välisliigades mänginud juba alates 2008. aastast. "Sellist kokkulepet meil iseenesest pole, et kui välismaale ei saa, on ta kindlasti meil."

"Aasta tagasi rääkis ta samas ise ka, et sooviks tulevikus pigem Eestis mängida, sest üheaastased lepingud välismaal ei paku enam huvi," jätkas Pohlak. "Samas iial ei tea, kui mõni hea pakkumine tuleb."

"Enam ei tahaks perest lahku minna. Vanemal poisil on vaja kooli minna ..." rääkis Zenjov detsembri alguses Soccernet.ee-le. Kas poeg võiks kooli minna Eestis? "Tahaks nii, jah. Välismaal ma ei usu, et keegi pakuks lepingut rohkem kui aastaks."

Mis on seis aga Flora ridadesse kuuluva Mark Anders Lepikuga, kes teisipäevases koondisemängus Ungari klubi Ferencvarosi vastu põlve vigastas ning mängis seetõttu kõigest paarkümmend minutit? "Ta läheb MRT uuringutele," sõnas Pohlak, lisades, et tulemused peaks tulema umbes nädala jooksul. "Siis oskab paremini öelda, missuguses seisus ta on."