Sergei Lepmets, mees, keda paljaste kätega ei võta

Eelmise aasta 15. oktoober Lilleküla staadionil. Eesti koondis on Rahvuste liigat alustanud kolme kaotusega. Nüüd on koduplatsil vastaseks Ungari. Seis on 1 : 1 ja avapoolaeg hakkab lõppema. Kokkupõrkes vastaste mängumehe Ádám Nagyga saab vigastada meie väravavaht Mihkel Aksalu. Pingilt peab sekkuma seni koondises ainult ühe mängu pidanud Sergei Lepmets. Peagi tekib eestlaste värava all ohtlik olukord ja tundub, et kaotusseisu jäämine on tõsiasi. Lepmets on aga ülesannete kõrgusel ja lahendab olukorra filigraanselt. Pressitribüünilt kõlab Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetuse juhi Peep Pahvi hinnang: „Seda meest paljaste kätega ei võta!” Nagu elu on näidanud, siis ei võtagi.