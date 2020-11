Seljavõit: Flora kõmmutas võõrsil Paidele seitse väravat, Rauno Sappinenilt kübaratrikk

Paide vajas Flora vastu võitu, et kindlustada hõbemedal. Võõrustajad alustasidki mängu hästi, kui Deabeas Owusu-Sekyere viis 13. minutil Paide juhtima. Flora esiründaja Rauno Sappinen viigistas aga 33. minutil seisu. Poolaja lõpus mängis Paide kaitsja Abdul Razak Yusif karistusalas käega ning Flora kasuks määrati penalti. Sappinen näitas külma närvi ja viis poolajaks Flora 2:1 juhtima.

Teisel poolajal läks Flora juba lõplikult oma teed. 48. minutil sai jala valgeks Frank Liivak. 54. minutil vormistas kübaratriki Sappinen, kes sai taaskord realiseerida penaltit. Sedapuhku tegi kasti joone peal vea Joseph Saliste.

Kõigest kaks minutit hiljem sai Flora uue penalti, kui Sappinenile tegi vea Kristjan Pelt. Seekord sai võimaluse kapten Konstantin Vassiljev, kes samuti ei eksinud, tehes seisuks 5:1. 67. minutil oli vanameister Vassiljev uuesti täpne, 7:1 lõppseisu vormistas Martin Miller.

Floral on valitseva meistrina kirjas 77 punkti. Paide jätkab 61 punktiga teisel kohal. Seega on Levadial veel teoreetiline võimalus Paide kinni püüda, kuid selleks peavad nad kõik kolm järelejäänud mängu võitma ning lootma Paide libastumisele. Esimene takistus ootab FCI Levadial ees kell 15, kui külla sõidetakse Nõmme Kaljule. Kalju vajab aga võitu, et hoida elus lootusi pronksmedali osas.

