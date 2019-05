Selgus Saksamaa jalgpallikoondis EM-valikmänguks Eestiga, koosseisus viis Müncheni Bayerni mängijat

Ehkki vigastuste tõttu on ka mitmeid puudujaid, nagu näiteks Toni Kroos (Madridi Real) ja Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), on Saksamaa rivistus meie jaoks nii või naa hirmkõva. Praegu välja hõigatud koosseisus on viis Müncheni Bayerni, kaks Manchester City ja Pariisi Saint-Germaini pallurit.

Väravavahid: Bernd Leno (Londoni Arsenal), Manuel Neuer (Müncheni Bayern), Kevin Trapp (Frankfurti Eintracht);

Kaitsjad: Matthias Ginter (Mönchengladbachi Borussia), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (mõlemad RB Leipzig), Jonas Hector (FC Köln), Thilo Kehrer (Pariisi Saint-Germain), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Müncheni Bayern), Jonathan Tah (Leverkuseni Bayer);