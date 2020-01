Selgus Eesti saalijalgpallikoondise koosseis valikturniiriks

Eesti mängib valikturniiri kolmeliikmelises alagrupis, kus lisaks võõrustajatele on meie konkurendiks Taani. Mõlemad vastased on Eesti jaoks tuttavad. Lätiga mängisime viimati detsembrikuus Eesti toimunud Balti turniiril ning Taaniga kohtus Eesti möödunud aasta jaanuarikuus, kui mängisime võõrsil ühe kohtumise viiki ja teise kaotasime. Eesti jaoks algab turniir homme, 30. jaanuaril kell 19.00 kohtumisega Läti vastu ning kohtumisest näitab otsepilti sportacentrs.com. Päev hiljem, 31. jaanuaril on kell 19.00 Eesti vastaseks Taani ning valikturniir lõpeb Läti – Taani matšiga 1. veebruaril kell 20.00.

Koondise ridadest leiab kogenud mängijaid nagu Sergei Kostin, kes hakkab meeskonnad ridades lähenema 50 mängule. Väravavahtide Mark Boskinil ja Madis Rajandol on ette näidata vastavalt 44 ja 34 matši, Tartu Ravens Futsal Ares Security mängija Kristjan Paapsi on koondisesärgi selga tõmmanud 36 korral ning valikturniiril teeb koondisedebüüdi tema meeskonnakaaslane Temari Nuuma, kes on sel hooajal silma paistnud saalijalgpalli Meistriliigas.

Eesti saalijalgpallikoondis Balti turniiril:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Viimsi FC Smsraha 44/2

Madis Rajando (25.03.1989) – JK Kohila 34/0