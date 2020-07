Selgus Eesti ja Itaalia jalgpallimängu toimumispaik

Ciro Vigorito avati 1979. aastal Santa Colomba nime all. Esialgu mahutas staadion 25000 pealtvaatajat, kuid turvalisuse kaalutlustel on see arv aastate jooksul kahanenud. Staadion on Benevento Calcio koduväljak, kes on tänavu suure eduga kindlustanud tugevuselt teise liiga ehk Serie B võidu.

Kuna Itaalia – Eesti matš toimub UEFA egiidi all, siis pole tänaseks selge, kas publik tribüünile pääseb, sest see sõltub UEFA otsusest. Mäng Itaaliaga toimub Beneventos 11. novembril.

Eesti ja Itaalia koondised on varasemalt kohtunud kuuel korral, kui itaallased on platsilt seni alati lahkunud võidukalt. 1990ndatel mängisime nimeka vastasega neljal korral ning viimati kuulusime samasse valikgruppi 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis, mis osutus Eestile väga edukaks. Alagrupis Itaalia järel teise koha saavutanud ja play-off mängudele jõudnud Eesti suutis toona, 2010. aastal A. Le Coq Arenal Itaalia vastu Sergei Zenjovi väravast avapoolaja 1:0 võita, kuid Antonio Cassano ja Leonardo Bonucci väravad 60. ja 63. minutil andsid kolm punkti külalistele. Veidi enam kui üheksa aastat tagasi Modenas toimunud matš lõppes kodumeeskonna 3:0 võiduga.

Eesti meeste koondise mängud 2020 (Eesti aja järgi):

05.09.2020 kell 19.00 Eesti – Gruusia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

08.09.2020 kell 19.00 Armeenia – Eesti (Rahvuste liiga)

07.10.2020 Eesti – Leedu, A. Le Coq Arena (maavõistlus)

11.10.2020 kell 19.00 Eesti – Põhja-Makedoonia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

14.10.2020 kell 21.45 Eesti – Armeenia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

11.11.2020 Itaalia – Eesti (maavõistlus)

15.11.2020 kell 16.00 Põhja-Makedoonia – Eesti (Rahvuste liiga)

18.11.2020 kell 19.00 Gruusia – Eesti (Rahvuste liiga)