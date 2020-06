Sel nädalavahetusel toimub mitu naiste jalgpalli Meistriliiga kohtumist

Eelmises voorus oma punktiarve avanud Tammeka naiskond võõrustab laupäeval kell 14:00 Sepa jalgpallikeskuses Pärnu Vaprust.

Liiga uustulnuk Vaprus on suutnud nelja mänguga teenida viis punkti ja tänu sellele hoitakse tabelis viiendat kohta. Tammeka teenis esimesed punktid möödunud nädalal, kui võõrsil alistati Nõmme Kalju. Kolme punktiga asutakse seitsmendal tabelireal. Omavahel pole Vaprus ja Tammeka varasemalt kohtunud.

Tammeka peatreener Sirje Roops: „Tulemas on põnev jalgpallilahing ning tahame uustulnukale kvaliteetset mängu pakkuda. Teame, et peame iga punkti nimel kõvasti võitlema ning oleme selleks võitluseks valmis.”

Laupäeval kell 18:00 võõrustab Saku naiskond kodusel muruväljakul Nõmme Kaljut. Naiskonnad kohtusid omavahel viimati juuni alguses, kui karikavõistluste veerandfinaalis võttis Sporting 12:0 võidu. Tabelis paikneb Saku neljandal kohal, kui kogutud on kuus punkti. Kaljul on nelja vooru järel punktiarve avamata ja sellega ollakse kaheksandal positsioonil.

Sportingu peatreener Jan Harend: „Ma siiralt loodan, et see on meie elus viimane kord, kus oleme sunnitud publikuta mängima! Oleme hästi taastunud, mängime kodus ja soovime lühikesele puhkusele vastu minna hea emotsiooniga.”

Viljandis lähevad samuti laupäeval kell 18:00 vastamisi Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond ning Tallinna Kalev. Kalev hoiab üheksa punktiga teist kohta, ühendnaiskond asub nelja punktiga kuuendal positsioonil. Kalev tuleb kohtumisele vastu hea hoo pealt, kuna möödunud nädala keskel alistati karikavõistluste poolfinaalis Sporting ning liigamängus teeniti võit Põlva Lootose üle. Ühendnaiskond sai eelmises voorus kirja 2:2 viigi Pärnu Vaprusega, kui võõrsil suudeti välja tulla kaheväravalisest kaotusseisust.

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: „See on meie teine kodumäng ning jällegi tugeva vastasega. Proovime seekord paremini hakkama saada kui viimati. Kas see ka õnnestub, selgub juba laupäeval.”

Pühapäeval, 28. juunil sõidab tabelis liidrikohta hoidev FC Flora Põlvasse, kus kell 14:00 kohtutakse kolmandal positsioonil oleva FC Lootose naiskonnaga. Kohtumist saab otseülekandes vaadata Soccernet.ee vahendusel. Flora on nelja vooruga kogunud 12 punkti. Möödunud nädalal alistas Flora koduväljakul Saku Sportingu 5:2 ning põnevas kohtumises suutis Sporting Flora võrku lüüa hooaja esimesed väravad. Lootos alustas hooaega hästi, kui kolme esimese kohtumisega koguti seitse punkti. Eelmises voorus tuli vastu võtta esimene kaotus, kui võõrsil jäädi Tallinna Kalevile alla 1:6.