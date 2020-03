Sel aastal toimuvad jalgpalli suvelaagrid ainult augustis

Praeguseks hetkeks on selge, et juunis jalgpallilaagrid ei toimu, sest enne eriolukorra lõppemist pole võimalik registreerimisega alustada. Eriolukorrast tingituna võib esimese ja teise kooliastme suvevaheaja algus edasi lükkuda. Me võime hetkel ainult seda oletada, aga suure tõenäosusega on lapsed juuni alguses veel koolitegevustega hõivatud,” sõnas EJLi rahvajalgpalli osakonna noorteprojektide koordinaator Martti Pukk.

Augustis toimuvad suvelaagrid hetkeseisuga planeeritud kuupäevadel ehk 3.–7. augustini. Osalema on oodatud kõik 2008.-2013. aastal sündinud poisid ja tüdrukud.

„Kui 1. mail lubatakse spordi- ja huvitegevustel jätkuda, saame ka meie oma tegemisi vastavalt planeerida. Laagrite toimumiskohad ja registreerimise algus peaksid selgeks saama maikuu jooksul,” lausus Pukk.

Rohkem infot EJLi ja Rimi jalgpalli suvelaagrite kohta leiab jalgpalliliidu kodulehelt.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!