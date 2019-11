Seisukoht: peatreener Voolaidi lepingut tuleks pikendada!

Juulis Martin Reimilt jalgpallikoondise tüüri üle võtnud Voolaidi võiduprotsent enne eilset mängu Hollandiga oli küll ümmargune null, kuid nagu ütles üks koondise juhtivmängija Karol Mets esmaspäeval pressikonverentsil, on koondis „palliga mängus kõvasti juurde pannud ja julgemaks muutunud”. Seda on paista ka tribüünile. Isegi 0 : 4 kaotatud kodumängus Hollandi vastu julgesid eestlased lühikeste söötudega surve alt vabaneda ja mitmes teiseski kohtumises on Lilleküla publik meie meeste söödukombinatsioonide peale aplodeerinud.

Esmaspäevasel pressikonverentsil pidas Voolaid ise samal teemal mõistukõne, võrreldes oma mängufilosoofia palluriteni viimist jää sulatamisega. "Neid riike, kes üritavad sarnaseid samme teha, on Euroopas veel. Selge see, et kui sa selle ühel hetkel saavutad, on selle taga pikk ja kõva töö. Muutuma peab terve riigi eliitklubide juures töötavate treenerite mõtteviis, sest nende mõju meie parematele mängijatele on kõige tugevam," rääkis Voolaid. "Olen poistele öelnud ,et see on nagu jää sulatamine. Olenevalt jääst sulab see kas kiiremini või kauem. Vahel tundub, et see jää on väga kõvast Arktikast, kuid teatud kohtades siiski sulab kiiremini. Aga jää sulamisega tuleb olla ettevaatlik. Kui see liiga kiiresti sulab, on vett igal pool."