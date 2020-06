"See on russofoobne jamps!" Tarmo Kingi avaldus ärritas Moskva Spartaki endist presidenti

"Kõik alguses hirnusid, et eestlane ja mängib jalgpalli. Mäletan, et Oleg Romantsev (Spartaki peatreener - toim) helistas klubi presidendile, kes oli kusagil puhkamas. Ütles, et tahab alla kirjutada. President kohe uuris, kellega on tegu. Kui öeldi, et eestlasega, siis tuli kohe vastuseks, et unusta ära. Eestlased ei mängi ju jalgpalli. Paar päeva hiljem oli aga leping käes," rääkis Kink.

Juba eile keskpäeval oli portaal Championat.com avaldanud ka Tšervitšenko vastukommentaari.

"Tundub, et neil on seal mingi kibestumus. Romantsev isegi ei teadnud midagi Tarmo Kingist. Ainus, kes teda osta tahtis, olin mina. Kingil oli hea vasak jalg. Tema avaldus on russofoobne jamps. Homme ta ütleb, et me kärpisime ta välja seepärast, et ta oli eestlane. Me ei kuulnud sealt üldist geopoliitika olukorda arvestades midagi uut," ütles Tšervitšenko.

„Oleksin võinud Spartakisse ja Middlesbrough’sse edasi jääda. Need on sammud, mida tagantjärele vaadates poleks pidanud tegema. Mis teha, kui iseloom on selline,” sõnas Kink Päevalehele antud intervjuus oma kärsituse kohta, et Spartakist lahkumist ta tegelikult kahetseb.

Seejuures tunnistas Kink, et Eesti jalgpalli vähene rahvusvahelises pildis olemine oli lisaks Venemaale teemaks ka mujal. „Eestlastele meeldib mõelda, et oleme tublid. Jalgpallimaailmas ei tea keegi, kus Eesti kaardi peal on. Oleme väike rahvas ja väga haritud, kuid mujal Euroopas ei ole keegi meist midagi kuulnud ja näinud,” tõdes ta.