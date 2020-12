Käidil jääb selja taha vastuoluline aasta. Mitmes mõttes oli see märgiline. Esiteks oli see tema jaoks esimene, kus ta mängis terve aasta ulatuses ainult meeste jalgpalli. Samal ajal tuli sisse erinevaid temast mitte sõltuvaid pause. Kevadel sai tehtud aga oluline investeering, mis peaks aitama sarnase arenguhüppeni nagu Rauno Sappinenil on tänavu ette näidata. Kui vaadata Käidi viimaseid esitusi Eesti koondises, siis viited sellele on juba olemas.