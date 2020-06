Sappinen välisklubidest: kogemused muudavad ja tulevad alati kasuks

Rauno Sappinen. Foto: Madis Veltman

Eesti jalgpallimeistrivõistluste liidri FC Flora resultatiivseim mängija Rauno Sappinen on olnud hooaja alguses väga heas hoos - seitsme vooruga on ta löönud kokku üheksa väravat, seejuures on ta sihile jõudnud viimases viies mängus.