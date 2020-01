Sappinen naaseb Florasse: näen Eestis mängimist praegu kui sammu edasi

24-aastane Eesti koondise ründaja Rauno Sappinen sõlmis oma esimese välislepingu 2018. aasta alguses, kui liitus laenulepingu algusel Belgia esiliigaklubi KFCO Beerschot Wilrijkiga. Sama aasta suvel liikus endine Flora esiründaja Hollandisse, hakates kandma sealses esiliigas palliva Den Boschi värve kaitsma. Hooga alanud, kuid hiljem vaibunud Hollandi periood jäi Sappinenil aastaseks, peale mida jätkus tulevik Sloveenia kõrgliigaklubis Domžale, teatab FC Flora kodulehekülg.

Nüüd on aga mees kodus tagasi ning valmis oma kasvatajaklubi eest taas võrke purustama.

„Kui detsembri keskel Sloveeniast tulin, oli esimene mõte jätkata ikka välismaal. Jaanuari esimestel päevadel liitusin FC Flora treeningutega mõttega treeningprotsessi sisse elada, teha kaasa jaanuari treeningmängud ja vaadata kuu lõpus üle alternatiivid ning teha seejärel otsus. Kuu möödus kiiresti ja meeskonnaga taasliitumine oli lihtne,“ rääkis Sappinen.

„Võrreldes hooajaga 2017, mil viimati pikemalt siin mängisin, on nii treeningute kui ka mängu kvaliteet tõusnud. Tahan lüüa ründajana läbi kõrgemal tasemel kui see, kus minu senine karjäär on kulgenud, ja kuna Flora ambitsioonid haakuvad sellega, siis näen Eestis mängimist praegu kui sammu edasi. Alternatiivid välismaal jätkamiseks olid olemas, aga sellised, kuhu võinuks minna siis, kui oled leppinud oma staatusega ja enamat ei soovi.“

Talvistes sõprusmängudes on Sappinen värava kirja saanud nii Šveitsi klubi SC Kriensi vastu kui Saksa esiliigaklubi Holstein Kieli vastu. Premium liigas on tema nimel seniste hooaegadega kokku 136 mängu, 69 väravat ja 35 väravasöötu.