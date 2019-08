Sander Puri koondisekutseta jäämisest: teen tööd edasi, võibolla teinekord tuleb

"Mis ma ikka sellest arvan... Palju häid mängijaid on peale tulnud. See on ainult positiivne, kui noored tulevad ja võtavad koha üle. Tuleb oma tööd edasi teha ja võibolla teinekord tuleb (kutse)," lausus 31-aastane Puri pärast Kalju ja Flora 1:1 viigimängu.

Eesti koondis kohtub 6. septembril Lillekülas Valgevenega ja 9. septembril Hollandiga. Suurtest mängudest ei saa osa ükski Kalju pallur, Flora mehi on koosseisus üheksa, Levadiast vaid väravavaht Sergei Lepmets.

Tänase "raudteederbi" eel tegi Kalju president Kuno Tehva sotsiaalmeedias iroonilise torke, kirjutades Flora ja Kalju mängu plakatile juurde "Kalju vs Eesti A-koondis!"

Puri tänasest mängust: "Pigem on see ikka kaotusemaiguga viik. Kui mõni mees enne mängu ütles, et ainuke loogiline tulemus on Flora võit, siis ma arvan, et päris loogiline see ei olnud. Tahtsime kindlasti võitu, aga päästsime endale kaotusseisust viigi, mis on positiivne. Võib öelda küll, et Flora värav oli meile äratuskell. Meid on tihtipeale ära karistatud sellepärast, et me pole mängu või teise poolaja alguses päris valmis olnud - täna läks täpselt samamoodi."

Küsimusele, kas Kalju jaoks on sel hooajal maksimumtulemus vaid pronksmedal või unistatakse veel ka esimest või teisest kohast, vastas Puri: "Nii kaua kui on võimalus, eks me ikka üritame. Vahe on natuke suur, aga võtame mäng-mängult ja eks näha ole, kuhu lõpuks välja ronime."