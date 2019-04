Sander Post ei osanud öelda, millal pidutsemisega liiale läinud Tuleviku põhimängijad uue võimaluse saavad

"Praeguseks selgunud asjaolude kohaselt veetsid Karl-Romet Nõmm ja Kristjan Kask vastupidiselt meeskonnas kehtestatud ja meeskonna poolt aktsepteeritud reeglitele enne olulist kõrgliigamängu vaba aega lubamatul moel ehk hilisõhtusel peol, kus tarvitati alkoholi," seisis Tuleviku 9. aprillil tehtud avalduses.

Tänasele mängule Levadiaga, mis kaotati Sportland Arenal 2:5, võttis Viljandi kaasa neli vahetusmeest, kellest mängu sekkus vaid üks. "Vahetustega on nii, et kolm vahetust võib teha, mul oli neli meest kaasas. Hetkel olid need mehed, kes on võimelised mängu mingit muutust tooma," põhjendas Post lühikest vahetuspinki.

Küsimusele, millal Nõmm ja Kask uuesti meeskonnaga liituvad, vastas Post: "Nad saavad mingi aja möödudes kindlasti võimaluse ennast rehabiliteerida. Täna ei oska öelda, millal see võimalus tuleb."

Post kinnitas, et klubi treeningutel Nõmm ja Kask samuti ei osale. Tegu on mängijatega, kelle Tulevik on teiste seas esitanud Eesti jalgpalliliidule oma stipendiaatidena. Nõmm on jalgpalliliidu "palga peal" 2017. aastast, Kask tänavusest hooajast. Enne 7. aprilli kohtumist valitseva meistri Kaljuga tegid mõlemad mehed kaasa kõik neli meistriliiga mängu algusest lõpuni.

Kas Tulevik neist meestest mängulises mõttes puudust ei tunne? Post: "Täna ei tundnud puudust. Meil on asendused olemas ja nad mängisid oma koha väga hästi välja."

Viljandi ründaja, 46 mängu Eesti koondises pidanud Kaimar Saag (30) ei soovinud Kase ja Nõmme olukorda kommenteerida.

Kuidas meeskonna sisekliima hetkel on? Saag: "Läheb järjest paremaks. Loksub paika, ütleme nii."