Saksamaa pressikonverentsi peateema: Türgi sõda ja Instagrami laigid

Türgi koondis postitas pärast reedest võitu Albaania üle sotsiaalmeediasse pildi, kus kogu koondis teeb üheskoos riietusruumis militaarset saluuti. Sellega avaldati toetust Türgi sõduritele, kes Süürias kurdide vastu agressiooni alustasid.

Gündogan ja Can märkisid Instagramis pildi endale meeldivaks ning see tekitas Saksamaal mõistagi meediatormi - kuidas saavad pallurid toetada sõda? Mõlemad võtsid oma "laigi" aga kiirelt ära ning väitsid, et on patsifistid ja sõda ei toeta.

"Kuulsin sellest intsidendist alles enne väljalendu ning kuulsin ka seda, et nad võtsid oma laigi kohe maha. Nad on terrori ja sõja vastu. Ilkay andis parima vastuse väljakul, lüües kaks väravat ja juhtides meeskonda mitte kõige lihtsamas olukorras. Sain aru, et ta eemaldas oma laigi kohe ning see ei pidanud olema mingisugune poliitiline avaldus," sõnas Löw.

Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. 🇹🇷 pic.twitter.com/NNZKlnnWga — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 11, 2019



Can paistis aga väljakul silma vastupidisega, saades juba 15. minutil Frank Liivaku vastu tehtud viimase lootuse vea eest punase kaardi. "See oli täiesti aus punane kaart. Ta üritas küll palli mängida, aga lõi vastast ja sellises olukorras oli punane kaart täiesti selge," ei hakanud Löw kohtunikule vastu vaidlema.