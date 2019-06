Saksamaa ja Eesti mängu teenindavad Türgi kohtunikud

Mängu kohtunikuks on Ali Palabıyık, keda abistavad Kemal Yılmaz ning Serkan Olguncan. Neljas kohtunik on Halil Umut Meler. Brigaadi tegevust hindab Darko Čeferin (Sloveenia) ja mängu delegaadiks on Clive Whitehead (Inglismaa).

37-aastane Palabıyık oli lõppenud hooaja lisaks UEFA Meistrite liiga ja Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri mängudele vilemeheks ka Euroopa liiga alagrupiturniiril, kui novembrikuus mõistis ta õigust Vidi FC (Ungari) – PAOK (Kreeka) kohtumises. Lisaks oli ta sügisel kohtunik UEFA Rahvuste liigas Valgevene – Luksemburg (D-liiga) matšil ning sel kevadel usaldati talle Türgi kõrgliigas Fenerbahce – Galatasaray kohtumine.

Saksamaa – Eesti kohtumise avavile kõlab 1. FSV Mainzi 05 Arenal teisipäeval Eesti aja järgi kell 21.45. ETV otseülekanne algab kell 21.30. Möödunud nädalal teatati, et kohtumine toimub täismaja ehk enam kui 26 000 pealtvaataja ees!