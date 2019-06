Saksamaa - Eesti EM-valikmäng toimub täismaja tribüünide ees

1. FSV Mainz 05 Arenal Eesti aja järgi kell 21.45 avavile saav matš on välja müüdud ja seda jälgib kohapeal veidi enam kui 26 000 pealtvaatajat. Eestist sõidab kohapeale kohtumist jälgima ligi 400 toetajat ning suurt mängu läheb kajastama enam kui 20 Eesti meediaesindajat.

Saksamaa alustas EM-valiksarja tähtsa võiduga võõrsil, kui märtsikuus alistati 3:2 Holland. Enne kohtumist Eestiga mängib Saksamaa 8. juunil võõrsil Valgevenega.

Eestit ootab järgmisena ees laupäevane kodumäng Põhja-Iirimaaga. Alates kella 17-st on huvilistel võimalik osa saada A. Le Coq Arena festivalialast, kus esineb Liis Lemsalu, mängu esitleja Tele2 viib läbi põnevaid tegevusi ning Ülemiste keskuse lastealal on palju huvitavat kogu perele ning toidu- ja joogipoolist saab osta Amps Arenalt. Koondised saabuvad soojendusele kell 18.15, mängueelne rivistus ja hümnid algavad orienteeruvalt kell 18.45 ning avavile kõlab kell 19.00. Kohtumise pääsmed on müügil Piletilevis.