Saalijalgpallikoondis kohtub võõrsil Walesiga

Esimene mäng leiab aset reedel, 20. septembril Eesti aja järgi kell 21.30. Teine matš peetakse laupäeval algusega kell 20.00. Mõlemad kohtumised toimuvad Cardiffi House of Sport Hallis.

„Ma usun, et tegu on meie jaoks hea vastasega,“ sõnas saalijalgpallikoondise peatreener Dmitri Skiperski. „Nende kohta üleliia palju infot ei ole, aga kõik senine viitab sellele, et peaks ees ootama matšid võrdsete vastaste vahel.“

Kui Viimsi mängijatel on seljataga kõrgetasemeline kodune Meistrite liiga turniir, siis teiste meeskondade jaoks pole veel hooaeg alanud. „Tegu on meie koondislaste jaoks ettevalmistusega tulevaks hooajaks. Mõned treeningud oleme jõudnud ka teha ja koguneme viimaseks väljasõidueelseks treeninguks ka täna. Näha on, et saalis on täiesti teine hingamine ja veidi läheb harjumiseks veel aega,“ lisas peatreener.

Saalijalgpallikoondist on ees ootamas ka detsembri alguses Eestis toimuv Balti turniir ja uue kalendriaasta alguses ootav valikturniir.

Eesti saalijalgpallikoondis:

Väravavahid

Madis Rajando (25.03.1989) – Tallinna SK Augur Enemat 30/0

Alex Renin (17.09.1998) – Viimsi FC Smsraha 2/0

Väljakumängijad

Sergei Kostin (28.05.1984) – Viimsi FC Smsraha 42/1

Artur Makarov (16.10.1992) – Viimsi FC Smsraha 0/0

Egert Peljo (03.06.1993) – Viimsi FC Smsraha 0/0

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Smsraha 3/0

Kristjan Paapsi (30.07.1987) – SJM Tartu Ravens 33/5

Raul Rebane (18.08.1994) – SJM Tartu Ravens 5/0

Lehar Savikink (05.05.1990) – SJM Tartu Ravens 5/0

Mikk Laas (30.09.1990) – SJM Tartu Ravens 0/0

Nikita Tšernei (08.12.1991) – Tallinna FC Cosmos 22/3

Maksim Aleksejev (24.05.1989) – Tallinna FC Cosmos 29/11

Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Cosmos 12/2