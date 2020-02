Saalijalgpalli kõrgeim liiga sai uue nimisponsori

„Coolbet on meie suurtoetaja, andes täiendava toe saalijalgpallile. Hea meel on, et näitame kõiki Coolbet saaliliiga play-off kohtumisi otseülekandes,” sõnas jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei.

„Saalijalgpall on atraktiivne ja kiiresti arenev spordiala ning meil on hea meel, et saame oma panuse sellesse anda,” lausus Coolbet Eesti turundusjuht Samir Abdurahmanov.

Coolbet saaliliiga esimene veerandfinaal peeti täna õhtul, kui Narva United FC alistas JK Kohila lausa 9:0. Juri Toptšienko lõi neli väravat.

Teises veerandfinaalis pannakse pall mängu 23. veebruaril, kui EMÜ Spordihoones kohtuvad kell 19.00 Tartu Ravens Futsal Ares Security – Tallinna FC Cosmos.

Poolfinaalides ootavad vastaseid põhihooajal kaks esimest kohta hõivanud Viimsi FC Smsraha ja Sillamäe Alexela.