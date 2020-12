Rwanda kõrgliigast Viljandi peatreeneriks | Jaanus Reitel: kui oleksin libe vend, pandav mees, oleksin karjääris kuskil kõrgemal

” Kui ma oleks selline libe vend, pandav mees, siis oleksin ehk praegu karjääris kuskil kõrgemal, aga oma olemust ei saa muuta. Jaanus Reitel



Ütleme nii, et minu nägemus, kuidas asju teha ja milline töökultuur võiks klubis olla, oli nende omast pisut erinev. Leidsime, et aeg on lahku minna.

Eks mind on teatud inimesed pidanud tõmblejaks tüübiks ja öelnud, et ma peaksin asju rahulikumalt tegema, aga mul on omad ambitsioonid ja oma suhteliselt konkreetne nägemus. Kui mulle midagi ei meeldi, siis ütlen neid asju ka välja ja see ka tihtipeale paljudele ei meeldi. Eks see on tegelikult mu karjääri mõnes mõttes pärssinud. Kui ma oleks selline libe vend, pandav mees, siis oleksin ehk praegu karjääris kuskil kõrgemal, aga oma olemust ei saa muuta.

Seni teadsime sind Rwanda klubi Heroes FC peatreenerina. Sain aru, et Heroes langetati seal vastuolulisel kombel esiliigasse.

Liiga pandi seal koroona tõttu märtsi keskel seisma. Meil oli oma mäng laupäeval ja osa vooru mänge pidid olema pühapäeval. Meie mäng toimus, mängisime seal viigipunkti välja, aga pühapäevaste mängude eel pandi liiga seisma. Tõusime selle viigiga konkurendi Espoiriga samadele punktidele. Siis hakkasid aga asjad juhtuma: jalgpalliliidus tühistati laupäevased tulemused ära, et kõigil oleks sama arv mänge peetud. Teisalt oleks meil olnud sama palju punkte kui Espoiril ning nende endine president on nüüd Rwanda jalgpalliliidu asepresident. Võta nüüd kinni, kes sellega kuidagi seotud on…

Seal oli päris palju poliitikat, tean, kuidas Heroesi president seal kõigiga võitles. Mingil hetkel lepiti ka teatud asjades kokku, aga siis ei pidanud need kokkulepped vett. Seal käibki kogu aeg inimeste seljataga mingi tšikibriki. Meid häiris kõige rohkem see, et esiliigas oli jõutud mängida ainult 40 protsenti hooajast, aga seal korraldati esimese otsa tiimidele playoff-turniir, mille võitjad tõusevad kõrgliigasse. Miks siis meile sellist võimalust püsima jääda ei antud? Oleksime võinud ju ka playoff’i mängida. Tuli välja, et allpool on teatud klubidel ka väga ambitsioonikad presidendid, kes tahavad üles liikuda. Teades, kuidas seal meelehead pakutakse, siis ei ole raske oletada, miks mingeid otsuseid tehakse.



Kas koostöö lõppes seal sinu või klubi initsiatiivil? Kui oleksite kõrgliigasse püsima jäänud, kas oleksid Rwandas jätkanud?