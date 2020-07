Roman Kožuhhovski: Eesti koondise juhendamine on mu suur unistus

„Tegin Kalju eesotsas debüüdi just Kuressaares. Siis tuli see oktoobrilõpu skandaalne mäng, mis tormi tõttu pooleli jäi. Ja nüüd meeskonna esitlus 1. märtsil, pärast mida pole enam Saaremaale saanud. Aga rõhutan: ehkki meeskond on viibinud Tallinnas, kus alustas ka uut ettevalmistust, tunneme oma kogukonnaga väga tugevat sidet. Tõesti väga ootan esimest mängu Kuressaare fännide ees!“ sõnab viikingite uus väepealik.

Seob tuleviku Eestiga

Peale siinsete klubide abistamise seob Kožuhhovskit Eestiga ka armastus ja kaks peres kasvavat last. „Nemad elavad endiselt Jõhvis, mina peamiselt Nõmmel. Tüdruk käib seal esimeses klassis, panime ta teadlikult Eesti kooli. Uue õppeaasta alguses kolivad naine ja tütar minu juurde Tallinnasse, gümnaasiumis õppiv poeg on niivõrd iseseisev, et jääb ilmselt sinna.“

Teisisõnu: ehkki jalgpallitreeneri elus on kindel vaid see, et miski pole kindel – mida on ka Kožuhhovski ooma senine karjäär ilmekalt tõestanud –, siis vähemalt mõtteis on mees oma tuleviku sidunud kindlalt Eestiga.

„Usun selle maa tegemistesse. Nii üldiselt kui jalgpalli mõttes. Tunnen end siin koduselt ja tööalaselt motiveerituna,“ ei salga Kožuhhovski.

Igaks juhuks õhku visatud küsimusele, kas ta on kasvõi sekundi mõelnud Eesti koondise juhendamisest, tuleb kiire vastus: „Enamgi veel, ma elan ja töötan selle suure unistuse täitumise nimel. Tean hästi Karel Voolaidi, suhtleme sageli. Toetan teda igati, ta on kahtlemata õige mees koondist vedama. Kui kunagi tuleb minu aeg, soovin kindlasti valmis olla. Mõistagi ei välista ma enne ka U21 koondisega enda tõestamist.“