Rogic suure Levadia - Flora derbi eel: mängu kontrolli all hoidmine pole mängijate ega treenerite töö

"Mängu ei hoita kontrolli all selliselt, et jagad alustuseks kümme kollast kaarti. Hoopis vastupidi - see on nagu maja ehitamine," jätkas Rogic, tuues ühe seniavaldamata näite oma meeskonna sisemisest kasvatamisest.



” Ma ei ütle kunagi oma mängijatele: "Käitu väljakul räpaselt." Mitte kunagi! Aleksandar Rogic, Levadia peatreener



"Ma ei ütle kunagi oma mängijatele: "Käitu väljakul räpaselt." Mitte kunagi! Ma ütlen alati: "Ole uhke ja ära käitu nii, et kellelgi oleks põhjust sinu suhtes lugupidamatu olla. Oli üks olukord pärast meie viimast mängu Taliturniiril Flora vastu, kus [Mark Oliver] Roosnupp tegi vea soomlasest paremkaitsjale [Anselmi Mikael] Nurmelale. See poiss sai vigastada. Ütlesin kõigi mängijate ees riietusruumis: "Olgu, sa tahtsid võita palli, aga jäid hiljaks ja minu jaoks see pole hea kaitse. See on lihtsalt vabandus. Viimane asi, mida ma näha tahan, on see, et keegi viimases mängus vigastada saaks. Me lähme kõik puhkusele, aga see poiss peab võibolla tegema kahe-kolmenädalase taastumise. Ja sa isegi ei vabandanud!""



Aleksandar Rogic pahandamas Paide - Levadia matši peakohtuniku Roomer Tarajeviga. Foto: Rauno Volmar



Levadia ja Flora on läbi ajaloo kohtunud omavahel 103 mängus, neist 80 kohtumist on toimunud Premium liigas. Levadia on võitnud liigamängudest 37, Flora vaid 18, 25 korda on punktide peale mängus lepitud viiki.

Rogic soovitas kõigil jalgpallisõpradel pühapäeval staadionil olla, eriti neil noortel meestel, kes tahaksid kunagi saada professionaalseks, koondise tasemel jalgpalluriks.



” Kui sul on pühapäeval midagi paremat teha, siis tee. Aga kui sa usud, et tuleb hea mäng - mida mina tõesti arvan - , palun, tule! Aleksandar Rogic, Levadia peatreener



"Kui sul on pühapäeval midagi paremat teha, siis tee. Aga kui sa usud, et tuleb hea mäng - mida mina tõesti arvan - , palun, tule! Arvan, et mõlemad meeskonnad tahavad võidelda oma logo ja au nimel. Ma leian, et me ei pea alati kedagi eraldi kutsuma, sest jalgpall on igas riigis ja keskkonnas olulisel kohal. Aga eriti suureks eeskujuks peaksime olema noortele poistele. Ma ei kujuta ette, et neil poistel võiks olla pühapäeval midagi targemat teha. Mõlemal meeskonnal on seitse võitu. Jah, see ei ole võibolla suur-suur-suur mäng, aga sellest võiks tulla väga hea kohtumine kahe väga heas vormis meeskonna vahel."



Flora fännid mullu 30. augustil mängul Levadiaga. Foto: Madis Veltman



Flora peatreener Jürgen Henn lisas: "Just täna Facebookis jooksis meenutus ühest varasemast Flora-Levadia kohtumisest, mis lõppes seisuga 5:4. Mina isiklikult ei tahaks küll sellist mängu maha magada. Kunagi ei tea, milliseks mäng kujuneb. Meie fännid on minu hinnangul viimaste aastatega võrreldes väga palju juurde pannud. Kuigi viimane mäng Kuressaarega võis tunduda seisu poolest igav (5:0 - toim), siis fännid korraldasid seal ikka väga mõnusa atmosfääri. Nende panus on vajalik ning neil on selles mängus kindlasti oma osa mängida."