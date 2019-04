Rogic polnud rahul "mängu üle kontrolli kaotanud" kohtunikuga

"Ainuke asi, mis jälle kripeldab... See on normaalne, et tippvõistkondade lahingud on tavapärasest veidi agressiivsemad ja emotsionaalsemad. Kes peab sellistes olukordades mängu ja emotsioone kontrollima? Ning mitte mängijaid tuliseks kütma ning siis viimase 5-10 minuti jooksul kaarte jagama?" esitas Rogic Soccernet.ee vahendusel retoorilise küsimuse.

Kui kohtunik oleks algusest peale sama liini hoidnud nagu mängu lõpus, siis ma ei kujuta ette, mitut punast kaarti me oleks näinud.

