Rogic: Londak on meie vastu mängides maailma parim väravavaht

„Tegime hea mängu. Olime 70 minutit parem meeskond. Kalju oli parem meeskond avapoolaja viimasel 20 minutil. Me ei tahtnud neile kordagi kontrolli anda, kuid vahepeal niimoodi läks,“ tõdes Rogic kaotuse järel.

„Kalju on väga ohtlik meeskond, kui lubada neil rünnata. Nad avaldavad pikkade pallidega survet ning on füüsiliselt väga tugevad. Mängisime avapoolaja lõpus nende rütmi järgi ja nad kasutasid sealt tulnud võimalused ära,“ lisas Rogic.

Kalju edu pandina tõi serblane välja vastaste kogenud väravavahi Pavel Londaku. Kaljus väravavahtide treenerina tegutsev 39-aastane Londak on tähtsaid kohtumisi ikka ise mänginud ja teinud seda reeglina hästi.

„Ma ei teagi mitmes mäng see järjest on, kus loome olukordi, kuid ei löö neid ära. Kui Londak Levadia vastu mängib, siis ta on maailma parim väravavaht,“ kiitis Rogic.

Viimati suutis Levadia omavahelises heitluses Kalju alistada mullu 17. aprillil karikasarjas. Seejärel on kohtutud kaheksas ametlikus matšis, millest Nõmme klubi on võitnud kuus. Kaks duelli on lõppenud viigiga. Rogici sõnul ongi Kalju nende jaoks ebamugav vastane.

„Nad on füüsiliselt tugev meeskond ja nad on tõelised võitlejad. Neid ei ole lihtne kontrolli alla saada. Kui me ei suuda kontrolli omada, siis läheb meil raskeks,“ põhjendas Rogic ning lisas, et vastaste viimaste minutite väravad ei ole enam juhus.