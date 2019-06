Rogic euromängude nimel Premium liigat ei ohverda: Kuressaare vastu alustavad 11 paremat meest, kes mul hommikul võtta on

"Loomulikult on need Euroopa mängud klubi jaoks prioriteet ja mängijate jaoks suur eesmärk, kuid samal ajal on iga turniir tähtis. Minu treeneri moto - ja seda ma üritan ka mängijatele õpetada -, on mõelda ainult järgmisele mängule," rääkis Levadia peatreener Aleksandar Rogic eilsel pressikonverentsil, mille klubi korraldas tänase Premium liiga kohtumise eel Kuressaarega (mäng toimub kell 13 Lilleküla staadionil).

"Oleks vale praegu mõelda juuli keskel toimuvale. Kui ma koostan algkoosseisu, siis minu jaoks homne koosseis need 11 paremat mängijat, kes mul sel hommikul võtta on. Loomulikult üritan ma oma mängijad viia sellisesse konditsiooni, et nad oleksid füüsiliselt ja vaimselt kõige kõrgemal tasemel enne Islandi mängu. Mulle meeldib, et meil on enne ärasõitu mäng Floraga - see valmistab meid mõlemaid tempo ja pinge osas euromängudeks ette."

Rogic ei pea Levadiat 11. ja 18. juulil toimuvatel mängudel Stjarnaniga kaugeltki mitte favoriidiks, kuid läheb kohtumistele vastu enesekindlalt. "Meie koduse jalgpalli tase on selline, et me ei saa olla liiga arrogantsed. Sellest perspektiivist on meil vastase suhtes suur respekt. Meie soov on muidugi edasi pääseda ning ma usun meil olevat võimalust. Loomulikult ma näen, et me oleme võimelised tegema mõlemas mängus hea esituse ning esindama meie koduliigat väärikalt, aga meil pole põhjust kellegi vastu end suure favoriidina tunda," sõnas serblane.





Edu korral ootaks Levadiat teises ringis ees magus võimalus kohtuda Hispaania tippklubi Espanyoliga.