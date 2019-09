Risk või mitte? Eesti ei astu Hollandile vastu viiese kaitseliiniga

Koondise uue juhendaja Karel Voolaidi ametiaeg algas positiivsete ja optimistlike sõnumitega, kuid reedene 1 : 2 kaotus oli kõike arvestades nukker tagasilöök. Mängupildis oli kohati näha ka positiivseid ilminguid ja hoolimata allajäämisest ei kavatse Voolaid Hollandiga kohtumiseks suuri muudatusi teha.

„Kardinaalseid muudatusi me asetuses ja joonises teha ei taha, aga mängustiil saab olema võrreldes Valgevene kohtumisega erinev. Taktikaga suurelt vangerdada ei ole plaanis," rääkis Voolaid mängueelsel pressikonverentsil. Ta kinnitas, et viiemehelist kaitseliini me Eesti esituses õhtul ei näe.