Rimo Hunt võib tippjalgpalli naasta

Tänavuseks aastaks on Hunt registreeritud Eesti III liiga võistkonna Tallinna FC Zeniti ridadesse, kuid mängumehe sõnul on olemas võimalus, et suvel naaseb ta siiski suurde jalgpalli.

„Täna veel ei kasutaks sõna endine,“ märkis Hunt intervjuus Õhtulehe jalgpallisaatele „Kolmans poolaeg“, et ta ei ole tipptasemel mängimise mõtet siiski lõplikult maha matnud. „Tänasel päeval hoian ma end ikkagi vormis. Täitsa suur võimalus, et suvel võib comeback tulla,“ viitas ta võimalikule Premium liigasse naasmisele.

Kuula „Kolmandat poolaega“ Õhtulehe veergudelt.