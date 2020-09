Reykjaviki peatreener kaotuse järel: olime Florast paremad

„Olime väljakul parem meeskond. Väärisime rohkemat. Me ei alustanud mängu hästi, olime lohakad. Floral on head vasturünnakud ja sealt tuli ka esimene värav. Samamoodi tuli ka teine, mis vormistati ära kauglöögiga. Uskusime avapoolaja järel, et suudame asja ringi pöörata. Oleme pettunud,“ sõnas omal ajal Islandi koondise eest 104 kohtumist pidanud Kristinsson, kes on selle näitajaga jätkuvalt sealse rahvuskoondise rekordinternatsionaal.

Kristiansson tõdes kaotuse järel, et väljakul olid nemad üritavamaks pooleks ja seda ka vähemuses mängides. „Meil oli rohkem nälga, et mängu tagasi saada. Muutsime süsteemi, pidime endasse uskuma ja võimalusi kasutama. Jäime kaitses haavatavaks ja neil oli võimalusi kolmanda värava löömiseks. Pingutasime lõpuni. Kokkuvõttes oleme aga pettunud, kuid soovime Florale järgmiseks ringiks edu. Nad on hea meeskond.“