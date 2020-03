RETROFOTOD | Täna 15 aastat tagasi: Aršavin sahistas Lilleküla staadioni võrku, Terehov lõi viigi majja

Jalgpalliliidu juhatus esitas Pohlaku toona ainsaks presidendikandidaadiks, vastaskandidaati polnud. Hääletamisest võttis osa 84 alaliidu üldkogu liiget, Pohlaku kandidatuuri toetasid neist 81. Vutiliidu eelmine president Indrek Kannik astus tagasi 2006. aasta mais ning pärast seda oli organisatsioon presidendita.

"Igaüks, kes vähegi jalgpalliga kokku puutunud, teab, et töötan jalgpalli heaks jäägitult, nagu sedagi, et olen praktiliselt kogu võime teenida raha andnud jalgpallile. Usun, et olen võimendanud jalgpalli tähendustki," ütles Pohlak 2007. aasta 4. aprilli Eesti Ekspressi artiklis ""Kuningas" tuli kapist välja", kus temalt küsiti, kas ta armastab jalgpalli või ennast jalgpallis. Loe seda artiklit siit!



Aivar Pohlak Lilleküla staadionil 2006. aasta juulis. Foto: JOOSEP MARTINSON

Eesti - Venemaa 1:1

2005. aastal toimus taasiseseisvunud Eesti kolmas lahing suure idanaabri Venemaaga. Eelmine kohtumine 2004. aasta novembris Krasnodaris oli lõppenud võõrustajate 4:0 võiduga, kuid venelastel oli veel valusalt meeles ka 2002. aasta 27. märtsil Tallinnast saadud 1:2 "ketukas".

Võitu ei kinkinud Eesti naabrile ka seekord. 17. minutil viis Venemaa juhtima Peterburi Zeniidi 23-aastane tõusev täht Andrei Aršavin, kes aastaid hiljem saavutas üleilmse kuulsuse Londoni Arsenali särki kandes. Eestlaste viigivärava lõi 63. minutil Dmitri Kruglovi karistuslöögi järel Sergei Terehhov.