„Ma olen elu aeg olnud Eesti jalgpallis – mis iganes Eesti jalgpallile parem on, olen nõus seda tegema,” sõnas Reim eelmisel teisipäeval Mainzis. „Kui see on töökaotus ja sellest muutub Eesti jalgpall või mängijad paremaks, siis sekundi pealt olen valmis.”